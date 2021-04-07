Rus savaş uçakları bombardımana başladı
Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, İdlib'de tekrar bombardımana başladı.
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Basankul beldesine yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İdlib güney kırsalındaki Basankul yerleşimi dün akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklı olarak Rus jetleri tarafından hedef alındı.
Mepanews'in aktardığına göre, Bölgeden haber aktaran kaynaklar, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Basankul yerleşimini dün akşam saatlerinde birkaç hava saldırısıyla hedef aldığını, saldırıların bu sabah erken saatlerde yeniden başladığını bildirdi.