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Dünya Rus savaş uçakları bombardımana başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombardımana başladı

Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, İdlib'de tekrar bombardımana başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 09:34:00 -
Rus savaş uçakları bombardımana başladı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Basankul beldesine yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İdlib güney kırsalındaki Basankul yerleşimi dün akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklı olarak Rus jetleri tarafından hedef alındı.

Mepanews'in aktardığına göre, Bölgeden haber aktaran kaynaklar, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Basankul yerleşimini dün akşam saatlerinde birkaç hava saldırısıyla hedef aldığını, saldırıların bu sabah erken saatlerde yeniden başladığını bildirdi.

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