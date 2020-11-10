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Dünya Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:09:00 -
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Suriye'den haber aktarımı yapan kaynaklar, sabah saatlerinden bu yana bölgede uçuş yapan Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere saldırılar düzenlediğini belirtti.

İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesindeki Binin köyü çevresine düzenlenen saldırıların can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Cebel Zaviye bölgesi İdlib'in güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bulunan son temas hattı konumunda.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son dönemde bu bölgedeki üs sayısını artırdığı biliniyor. TSK son olarak geçtiğimiz günlerde Cebel Zaviye'de yeni bir üs inşasına başlamıştı.

Kaynak: Mepa News

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