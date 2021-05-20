  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD merkezli uygulama Filistin'e yardımları askıya aldı
Ayşe Karahasanoğlu hayırla yâd edildi
Akşener’in ‘Netanyahu’ benzetmesine tepki
Kandil’in sesi Zillet İttifakı!
Dünya Rus savaş uçağıyla ABD bombardıman uçağı arasında tehlikeli gerginlik
Dünya

Rus savaş uçağıyla ABD bombardıman uçağı arasında tehlikeli gerginlik

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H bombardıman uçağına Rus savaş jeti engelleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:34:00 -
Rus savaş uçağıyla ABD bombardıman uçağı arasında tehlikeli gerginlik

Rusya Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs 2021 tarihinde, Rusya hava sahası kontrol araçları, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde, Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefi tespit edildi" denildi.

Bunun üzerine havalandırılan Batı Askeri Bölgesi'ne ait Su-27’nin hedefi, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H bombardıman uçağı olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, yabancı uçak rotasını değiştirdikten sonra Rus jetin üslendiği havaalanına geri döndüğü aktarıldı.

Su-27 uçuşunun uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi Özışık hiçbir şey olmamış gibi davranıyor!
Gündem

Hadi Özışık hiçbir şey olmamış gibi davranıyor!

Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi yayımlamasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman ..
Erdoğan duyurdu! O kanalın ismi değişti
Gündem

Erdoğan duyurdu! O kanalın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor2 kanalının isminin TRT Spor Yıldız olarak değiştirildiğini duyurdu.

İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması
Dünya

İsrail televizyonundan ateşkes açıklaması

Terörist İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay