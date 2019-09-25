0553 313 94 23

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi "Azov", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 08.15'te Çanakkale önlerine geldi.

Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus savaş gemisi 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizi'ne yol aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
  1. Rus savaş gemisi
  2. Çanakkale Boğazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şirketlere hem kredi hem cihaz kiralama avantajı! Turkcell’de cep’te kiralama dönemi başlıyor
    1. Şirketlere hem kredi hem cihaz..
    2. ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’..
    3. Balıkesir’de 55 düzensiz göçmen..
    4. 'Şifreli haberleşiliyor' gerekçesiyle..
    5. Akşener'den güldüren CHP-HDP..
    6. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    7. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    8. IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa..
    9. Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
    10. EYT çıkarsa erken emekli kimleri..
    11. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı ne zaman..
    12. Binali Yıldırım'ın yeni görevini..
    13. En çok fındık satılan ülke belli oldu!
    14. Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!
    15. 2020 Akademik personel maaşları ne..
    16. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının..
    17. Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması
    18. İmamoğlu Başbakanlık saldırganını işe..
    19. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    20. Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...