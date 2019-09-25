Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi "Azov", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.25 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 08.15'te Çanakkale önlerine geldi.
Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizi'ne yol aldı.
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