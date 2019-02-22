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Rus resmi makamları açıkladı: ABD yarın için Venezuela sınıra asker yığdı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yarın Venezuela muhalefetiyle gerçekleştireceği 'insani yardım provokasyonu' için Venezuela sınırına Özel Kuvvetler birliklerini ve silah gönderdiğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:34
Rus resmi makamları açıkladı: ABD yarın için Venezuela sınıra asker yığdı!

Haftalık basın toplantısında Venezuela muhalefetiyle ABD'nin yarın gerçekleştireceği insani yardım kampanyası hakkında konuşan Zaharova, "Venezuela'daki gelişmelerde kritik bir noktaya gelindi, bunu herkes anlıyor. 23 Şubat'ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanıyor. Sözde insani yardım konvoyunun Washington'un yönetiminde Venezuela sınırını geçmesi üzerine kurulu bu provokasyon, karşıt gruplar arasında çatışmalara yol açmaya gebe. Bu, ülkenin meşru liderini koltuktan indirmeye dönük güç kullanımı için elverişli bir bahane de oluşturuyor" dedi.

Zaharova, provokasyonun ABD tarafından hazırlandığının ve tüm sürecin 'savaş bilimi' kurallarına göre yürütüldüğünün altını çizdi.

"Çok keskin bir şekilde tırmanacak"

Zaharova, "Eğer provokasyonun organizatörlerinin planları gerçekleşirse bu, saldırgan ABD dış politikasının yeni bir seviyeye çıktığı, askeri macera yoluna girdiği anlamına gelecek. Ancak bu aşağı yönde bir yol. Dünyada gerilim ve cepheleşme çok keskin bir şekilde tırmanacak" ifadelerini kullandı.

"Mart başında muhaliflere silah dağıtımı planlanıyor"

Bu arada Zaharova, ABD'li şirketlerin ve NATO müttefiki ülkelerdeki bazı şirketlerin mart başında bir Doğu Avrupa ülkesinden büyük bir parti silah ve mühimmat alarak Venezuela muhalefetine göndermeyi planladığına dair bilgiye ulaştıklarını açıkladı.

Ukrayna devlet şirketinin Antonov'la anlaşması

"Sevkiyatın mart başında Venezüella'ya komşu bir ülke üzerinden birkaç parti halinde yapılması planlanıyor. Bu operasyonda Ukrayna izi de görülüyor" diye devam eden Zaharova, özellikle Ukrayna devlet şirketi Antonov'la işbirliği yapılacağını anladıklarını belirtti.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:34
  1. Venezuela
  2. Zaharova

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  • ÇİN ÇİN ÇİN ÇİN 51 dk önce
    ÇİNİN ELİNE GEÇMESİN PETROL ALTIN DOĞALGAZ GÜNEY AMERİKA
  • mevhibe inalmevhibe inal1 sa önce
    1970 de Şili'de iktidara gelen, yabancı şirketleri Millileştiren Allende, Kissinger'in dediği gibi! 3 yıl kararlı ve devamlı politikalarla iktidardan alındı....ve katledildi. Onunla beraber 3000 yandaş!2019 Venezuela'da iktidara gelen Maduro Petrolü Millileştirdi!.....
  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    Anlaşılan kansiz ABD venezuellaya girmek icin çaba gosteriyor aklinakoymuş bidefa dunyadanABD denenilletortadankalksa ne terornede zulumişgalci devletkalır butunkotuluklerinanasiABD bencesimarik ulke soysuzulkekansızulkeumarimen yakinzamandarahmanABDbaşınacikamiyacagibi belaverir

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