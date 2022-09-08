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Dünya Rus petrolü Avrupa'ya akıyor! Japon medyası: Yunanistan ambargoyu böyle deldi
Dünya

Rus petrolü Avrupa'ya akıyor! Japon medyası: Yunanistan ambargoyu böyle deldi

Japon medyası, 41 geminin Rus petrolünü Yunan tankerleriyle başka tankerlere aktardığını, petrolün Avrupa limanlarına gittiğini duyurdu. Haber portalı Nikkei, güney Yunanistan yakınlarındaki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini fotoğrafladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 09:36:00 - 2022-09-08 09:42:18
Rus petrolü Avrupa'ya akıyor! Japon medyası: Yunanistan ambargoyu böyle deldi

Yunan şirketlerin Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosuna rağmen Rus petrolünü taşıdıklarını, üstelik Avrupa'ya sattıklarını Japon medyası belgeledi. Japon Nikkei haber portalının yayınladığı araştırma raporunda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana geçen altı ay içinde, 41 geminin Rus petrolünü Yunan tankerleriyle başka tankerlere aktardığını, petrolün Avrupa limanlarına gittiğini duyurdu.

Ağustos ayında Nikkei, Güney Yunanistan yakınlarındaki Laconian Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini fotoğrafladı.

Tankerlerden biri, Rusya'nın Ust-Luga Limanı'ndan ayrılan Yunan Sea Falcon; diğeri ise Türkiye'nin Aliağa Limanı'ndan ayrılan Hindistan bayraklı Jag Lok'du. Yunan gemisi, Rus petrolünü Hint gemisine aktardı.

Nikkei, petrolün nereye gittiğini İngiliz veri şirketi Refinitiv'in kayıtlarından izledi. Buna göre, gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyalleri, Yunan kıyılarında yapılan 175 petrol transferi doğrulandı.

akşam'ın aktardığı habere göre; Geçen yılın aynı döneminde sadece 9 transfer vardı. Rafinaj verileri, Rusya'nın Yunanistan açıklarında gemiden gemiye transfer için 23,86 milyon varil petrol ihraç ettiğini gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde benzer transferler için toplam 4.34 milyon varil sevk edilmişti.

İNGİLTERE VE AB'YE SATILDI

Nikkei, petrolü alan tankerlerin yüklerini nereye götürdüğünü de araştırdı. Tankerlerin, 41'inin Yunanistan, Belçika ve başka Avrupa limanlarına gittiği, ikisinin de İngiltere'de liman sinyali verdiği belirlendi. Nikkei ayrıca, haziran ayında Refinitiv'in rota verilerini, ABD'li Planet Labs'ın uydu görüntülerini ve Avrupa enerji araştırma şirketi Kpler'in kayıtlarını kullanarak, Rus limanından ayrılan bir tankerin Yunan kıyılarında petrolü Malta bayraklı bir tankere aktardığını, tankerin 4 Haziran'da İngiltere'nin Immingham Limanı'na gittiğini de belirledi. Gemi Rusya petrol şirnketi Rosneft'ten aldığı 300 bin varil petrolü İngiliz Prax Group'a satmış, aracılık işlemlerini de İsviçre merkezli Trafigura şirketi yapmış.

Japon Nikkei, Rus petrolünün Yunan kıyılarından transfer edilerek, kaynak ülke olarak Rusya'nın gizlendiğini de aktardı.

SUÇ OLUNCA SINIR 6 MİL!

Habere göre, Yunan makamları, Ege'de deniz sahasının 12 mil olduğunu iddia etmelerine rağmen, belgelenen petrol transferinin '6 mil' uzakta yapıldığını belirterek, 'sınırların dışında' olduğunu savundular.

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Yorumlar

Engin

Abd güzel oynuyor... Rusyaya ambargo pettolü ucuza al aiçeride pahalıya sat tam karaborsa... Bizde var bu lardan büyük şirketler hemde rusyadan ucuza al içeride pahalı sat... Ama gazeteler haber yapmaz yapamaz 
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