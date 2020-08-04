Rus paralı askerleri bu kez o ülkede! "Özellikle gönderildi"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yakaladıkları Rus paralı askerlerinin hedefinin Belarus olduğunu belirterek, "Yalanlar hiç kimseye lazım değil. Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi biliyor." dedi.

Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı’nda Belarus Parlamentosu milletvekilleri ve halka yönelik yıllık konuşmasında, ülkesinde Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı askerin yakalanması meselesine değindi.

Rus paralı askerlerin yakalanmasıyla ilgili çeşitli komplo teorileri üretildiğine işaret eden Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kendisinin bu konuda anlaşarak bu grupların ülkeye geldiğine yönelik iddiaları reddetti.

Lukaşenko, "Bu çok tehlikeli ve güçlü bir sinyal. Bütün bunların hepsi yalan. (Rus paralı askerlerin Belarus üzerinden) İstanbul, Venezuela, Afrika, Libya’ya gideceği yalan. Bu kimseler Belarus’a özellikle gönderildi. Talimat ise beklemeleri yönündeydi. İstanbul’a bilet alınması sadece efsane çünkü Rusya sınırını geçmek için İstanbul biletleri lazımdı." ifadesini kullandı.

Bu askerlerin İstanbul’a ya da Afrika ülkelerine başka yerden değil de Belarus üzerinden gitmeyi planlamasının gerçekçi olmadığına dikkat çeken Lukaşenko, "Bu yalanları dinlemeyin. Bu yalanlar hiç kimseye lazım değil. Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi biliyor." diye konuştu.

Lukaşenko, yakaladıkları paralı askerlere iyi davrandıklarını ve bu yüzden sorgulamalar esnasında etkili bir sonuç aldıklarını belirterek, "Onlar her şeyi anlattılar. Bu yüzden yalan söylemeyi kesin artık." dedi.

Belarus’ta farklı milliyetten insanların barış içinde yaşadığını dile getiren Lukaşenko, "Belarus’a silah getirmeyin, düzeni bozmayın. Yoksa ortalık alev alev yanacak ve Vladivostok’a kadar zor durum oluşacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca ülkenin güneyine yeni bir paralı asker grubunun daha gönderildiği bilgisini aldıklarını bildiren Lukaşenko, bu kimselerin mutlaka yakalanacağını söyledi.