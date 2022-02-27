Rus ordusu caydırıcı gücü nedir? Özel savaş durumu nedir anlamı ne?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı’nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Rus lider Putin, “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.” ifadelerini kullandı.

Özel savaş durumu nedir?

Özel savaş durumu ilan edilmesi durumunda Rus ordusunun caydırıcı güçleri devreye giriyor. Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor. ''Rusya nükleer silah mı kullanacak?'' sorusu da yine Putin’in özel savaş durumuna geçilmesine yönelik emrinden sonra merak edilir oldu.

Rusya'nın ne kadar nükleer gücü var?

Rusya'nın ne kadar nükleer silahı var? Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti bulunuyor. Ukrayna’nın nükleer gücü bulunmazken Rusya’nın 4 bin 490 nükleer savaş başlığı bulunuyor.