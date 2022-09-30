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Ekonomi Rus oligarklara 14,6 milyar avroluk darbe
Ekonomi

Rus oligarklara 14,6 milyar avroluk darbe

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus oligarkların AB ülkelerinin dondurduğu varlıklarının toplam değerinin 14 milyar 600 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 13:41:00 -
Rus oligarklara 14,6 milyar avroluk darbe

İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı bir oturumda konuşan AB Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, Ukrayna- Rusya savaşından dolayı Rus oligarkların varlıklarının dondurulmasına ilişkin AB ülkeleri içinde farklı tavırlar olsa da şimdiye kadar 14 milyar 600 milyon avronun dondurulduğunu bildirdi.

Reynders, Rus oligarkların varlıklarıyla bağlantılı Macaristan'ın sadece 3 bin avro dondurmasına rağmen bu rakamın, bazı AB ülkelerinde 1 milyar ila 3 milyar avro olduğunu kaydetti.

Adalet Komiseri, G7 ülkelerinde Rus oligarklara ait dondurulan varlıkların toplam değerinin ise 30 milyar avroyu bulduğunu söyledi.

Reynders, bundan sonraki adımın bu dondurulan varlıklara mahkeme kararıyla el koymak olacağını ifade etti.

Bazı AB ülkelerinin de dahil olduğu, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'nın Uluslararası Adalet Mahkemesinde yargılanması girişimlerini de değerlendiren Reynders, soruşturmaları düzenlemek için Ukrayna Başsavcısı ile görüştüğünü, gelecek hafta bu ülkeye bir kez daha giderek yetkililerle görüşeceğini ve bu suçların kanıtlarının bulunduğu yerleri ziyaret edeceğini belirtti.

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