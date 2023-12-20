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Gündem Rus oligark Abramoviç’in davası görüldü: Putin’in yakın dostu Abramoviç’e kötü haber
Gündem

Rus oligark Abramoviç’in davası görüldü: Putin’in yakın dostu Abramoviç’e kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-12-20 18:07:00 -
Rus oligark Abramoviç’in davası görüldü: Putin’in yakın dostu Abramoviç’e kötü haber

AB mahkemesinden, Rus milyarder Abramoviç'in aleyhine karar geldi.

 


Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Rus oligark Roman Abramoviç'in, AB'nin Mart 2022'de uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı açtığı davayı reddetti.

Genel Mahkemenin, AB yaptırım listesine eklenen Abramoviç'in, yaptırımlara karşı açtığı davaya ilişkin kararı açıklandı.

Açıklamada, AB Genel Mahkemesinin, söz konusu davayı reddettiği ve Abramoviç'e yaptırımların sürdürüleceği bildirildi.

Yaptırımların, Abramoviç'in "temel haklarını ihlal etmediği" ifade edilen açıklamada, bu yaptırımların "haksız olduğunu kanıtlayamaması" nedeniyle Abramoviç'in "tazminat talebinin" de reddedildiği aktarıldı.
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- Abramoviç, AB yaptırımlarına karşı dava açmıştı

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.

AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.

Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açmıştı.

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