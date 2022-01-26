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Gündem Rus mürettebat Bartın açıklarında denize düşerek kayboldu
Gündem

Rus mürettebat Bartın açıklarında denize düşerek kayboldu

Bursa'daki Gemlik Limanı'ndan Rusya’nın Temryuk Limanına seyir halinde olan Saint Kitss and Nevis bandıralı Karelis 71 isimli kuru yük gemisinde bir mürettebat kayboldu. Başçarkçı olarak görevli olan Rus uyruklu mürettebat 10 mil açıkta denize düştü. Sabah saatlerinde başlayan ve havadan helikopter, denizden ise Sahil Güvenlik Botlarıyla devam eden çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:42:00 -
Rus mürettebat Bartın açıklarında denize düşerek kayboldu

Bursa’nın Gemlik Limanı'ndan Rusya’nın Temryuk Limanı'na seyir halinde olan Saint Kitss and Nevis bandıralı Karelis 71 isimli kuru yük gemisinde Başçarkçı olarak görevli olan Rus uyruklu mürettebat 10 mil açıkta denize düşerek kayboldu.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi açıklarında meydana gelen olayın ardından Karelis 71 isimli gemi Bartın’ın Amasra limanına demirledi. Sabah saatlerinde başlayan ve havadan helikopter, denizden ise Sahil Güvenlik Botlarıyla devam eden çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili Bartın’ın Amasra limanında demirli olan Karelis 71 isimli gemideki mürettebatın ifadelerine başvurulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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