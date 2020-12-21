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Aktüel Rus muhalif Navalnıy'ın nasıl zehirlendiğini anlamak için Rus ajanını kandırdığı iddiası
Aktüel

Rus muhalif Navalnıy'ın nasıl zehirlendiğini anlamak için Rus ajanını kandırdığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:34:08 -
Rus muhalif Navalnıy'ın nasıl zehirlendiğini anlamak için Rus ajanını kandırdığı iddiası

WASHINGTON (AA) - Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın, nasıl zehirlendiğini ortaya çıkarmak için kendisini Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Rus istihbarat ajanıyla görüştüğü iddia edildi.

CNN'in özel haberine göre, Rusya tarafından zehirlendiği şüphesiyle Almanya'da tedavi gördükten sonra taburcu edilen Navalnıy, kendisini Rus istihbarat ajanına Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olarak tanıtarak Tomsk kentinde nasıl zehirlendiğinin detaylarını öğrendi.

Novichok isimli sinir gazının iç çamaşırına yerleştirilmesi sonucu zehirlendiğini öğrenen Navalnıy'ın, ayrıca olaya karışan kişilerin ismini aldığı iddiası da haberde yer aldı.

- "Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi, Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

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