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Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı

23 Ağustos 2019 Cuma 10:00
Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.

Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın cezasını tamamlayıp hapishaneden çıktığını duyurdu.

Moskova'da Simonovskiy Bölge Mahkemesinde 25 Temmuz'da yapılan duruşmada Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnıy, Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle halkı, Moskova Belediye binasının önünde yapılacak protestoya davet etmişti.

Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalnıy, hapishanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:00
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