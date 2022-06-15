Rus milyonerler ülkeden kaçıyor!

Londra merkezli Henley & Partners firmasının yayımladığı göç verilerine göre, varlıkları 1 milyon dolardan fazla olan Rusların yaklaşık yüzde 15'inin 2022 yılı sonuna kadar başka ülkelere göç etmesinin beklendiği belirtildi.

Dünyanın zenginleri geleneksel olarak ABD ve İngiltere'ye yerleşiyor, ancak Henley araştırmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de 1 numaralı varış noktası olmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan çok sayıda milyonerin de Malta, Mauritius ve Monaco'ya taşınmasının beklendiği aktarıldı.

Yayımlanan rapora göre, pandemiden önceki yıl olan 2019'a kıyasla bu yıl yaklaşık üç kat daha fazla Rus milyonerin ülkeyi terk etmesinin beklendiği vurgulandı.

Raporda, batı yaptırımlarının Rus seçkinleri için hayatı zorlaştırdığının altı çizilirken, 2019'daki 5 bin 500'e kıyasla, 2022'de bu sayının yaklaşık 15 bin dolarlarında olabileceğinin altı çizildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ve rapora veri katkısında bulunan analitik şirketi New World Wealth'in araştırma başkanı Andrew Amoils, "Servet göçü rakamları bir ekonominin sağlığının çok önemli bir göstergesidir" derken, “Zenginler genellikle ilk ayrılan insanlar olduğu için kötü şeylerin bir işareti de olabilir” şeklinde konuştu.