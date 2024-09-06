Rus milyarderlerin ortağı olduğu en büyük petrol ve doğalgaz üreticisinin hissedarı oldu! Yeni sahibi oldu

Kısmen Rus milyarderler Mihail Fridman ve Pyotr Aven’e ait bir yatırım şirketi olan LetterOne, İngiltere’nin en büyük petrol üreticisi Harbour Energy’nin yüzde 15 hissesini satın aldı.

Anlaşma şartlarına göre LetterOne, Harbour Energy’de oy hakkına sahip olmayacak, ancak şirketin kârından temettü olarak ödenen bir pay alacak.

BBC‘nin haberine göre LetterOne henüz yaptırım altında değil, Fridman ve Aven’in şirketle doğrudan bir bağı bulunmuyor.

Harbour Energy İngiltere sularındaki en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi.

Şirket, Alman Wintershall DEA’nın petrol ve gaz üretim varlıklarının çoğunu kimya devi BASF’den satın aldı. LetterOne Wintershall’ın ortaklarından biriydi ve hisseleri Harbour Energy hisseleriyle takas edildi.

Fridman ve Aven, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Mart 2022’de yaptırımlara maruz kaldı. Milyarderler LetterOne Group’un yüzde 50’sinden biraz daha azına sahip.

Kalan hisselerin neredeyse tamamı, yaptırım uygulanmayan bir başka Rus Andrey Kosogov tarafından kontrol ediliyor.

LetterOne ise önemli işletmelere uzun vadeli yatırımlar yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Enerji güvenliğini güçlendirecek, yatırımı artıracak ve istihdam yaratacak daha büyük ve daha güçlü bir Birleşik Krallık enerji işinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz,” denildi.

BBC‘nin belirttiği üzere LetterOne, dünya çapında aralarında sağlıklı gıda perakendecisi Holland and Barrett’ın da bulunduğu 18 milyar dolar değerinde çeşitli varlıklara sahip.