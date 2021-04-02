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Ekonomi Rus milyarderlere koronavirüs uğramadı
Ekonomi

Rus milyarderlere koronavirüs uğramadı

Ekonomi haberlerinin yer aldığı Bloomberg'de Rusya’nın en zengin iş insanlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde servetlerine 24 milyar dolar daha kattıklarını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 04:18:00 -
Rus milyarderlere koronavirüs uğramadı

Bloomberg Billionaires Index (BBI) sıralamasında yer alan Rus milyarderlerin ellerindeki toplam sermaye, yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 969 milyon dolar arttı.

En zengin Rus milyarderlerin isimleri şöyle sıralandı:

Vladimir Potanin (Nornikel) – 30.3 milyar dolar (+235 milyon dolar)
Leonid Mihelson (Novatek) – 29 milyar dolar (+4.27 milyar dolar)
Vladimir Lisin (NLMK) – 26.4 milyar dolar (+2.56 milyar dolar)
Aleksey Mordaşov (Severstal) – 25.6 milyar dolar (+2.51 milyar dolar)
Vagit Alekperov (Lukoyl) – 19.9 milyar dolar (+3.1 milyar dolar)
Gennadiy Timçenko (Novatek, Sibur) – 19.7 milyar dolar (+3.1 milyar dolar)
Alişer Usmanov (Metalloinvest, MegaFon) – 19.7 milyar dolar (- 1.38 milyar dolar)
Andrey Melniçenko (Eurohim, SUEK) – 19 milyar dolar (+928 milyon dolar)
Roman Abramoviç (Evraz) – 17.8 milyar dolar (- 665 milyon dolar)
Viktor Vekselberg (Renova) – 16.9 milyar dolar (+762 milyon dolar)
En zengin Rus işadamlarının listesinde yer alan tek kadın olan Rusya’nın en büyük internet mağazası Wildberries’in kurucusu ve genel müdürü Tatyana Bakalçuk ise sıralamada 18. basamağa yerleşti. Bakalçuk’un serveti yılbaşından bu yana 222 milyon dolar artarak 9.31 milyar dolara ulaştı.

Milyarderlerin paylarının bulunduğu şirketlerin hisse senetlerinin değerine göre hesaplanan BBI sıralaması toplamında dünyanın en zengin 500 kişinin adı, Rusya’dan ise 25 girişimci yer alıyor.

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