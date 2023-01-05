Rus milyarderler yandı, yaptırımlar Rus zenginleri vurdu! Şok haber: Batı'daki mal varlıklarına erişilemiyor

Bloomberg'in yayınladığı verilere göre, Rus milyarderler savaşın başlamasından bu yana 93 milyar dolardan fazla kaybetti. Habere göre, bu servetin büyük bir kısmı olan 46,6 milyar dolar, Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının hemen ardından yok oldu.

BATI’DA MAL VARLIĞI OLAN RUSLAR YANDI

Kalan 47 milyar dolar, sonraki aylarda Batılı ülkelerin Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımların ardından eridi. Yaptırımlar özellikle Batı'da mal varlıkları ve yatırımları olan zengin Rusları hedef aldı. Pek çok önde gelen iş insanı, esasen Batı'daki varlıklarına erişemez hale geldi.

TOPLAM KAYIP DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan, küresel olarak toplamda, dünyanın en zengin 500 insanı 2021'den bu yana yaklaşık 1,4 trilyon dolar kaybetti. Analistler, dev erimeyi Ukrayna işgalinin ardından meydana gelen krizlerin yanı sıra, artan enflasyon ve ardından dünya çapındaki merkez bankalarının daha agresif para politikaları ile açıklıyor.

Estonya, dondurulan 17 milyar Euro'luk Rus varlığını Ukrayna'ya transfer etme prosedürünü başlatıyor.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Rusya'nın Avrupa Birliği tarafından dondurulmuş mali varlıklarını Kiev'e aktarmayı planladıklarını açıkladı.

Ukrayna ekonomisinin yeniden canlanmasını finanse etmek için bu mekanizmayı çalıştırmayı düşündüklerini söyleyen Bakan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Zarara kim sebep olduysa, zarar için tazminat ödemelidir." dedi.

BBC'ye konuşan Reinsalu, Avrupa üye ülkelerinin Avrupa Komisyonu'na bunun için yasal bir plan hazırlaması talimatını vermiş olmalarına rağmen bu varlıkların Kiev lehine kullanılması sürecinin ilerlemediğini söyledi.

Reinsalu, Estonya hükümetinin Rusya'nın Estonya'da dondurulan varlıklarını kullanmak için yasal bir yapı kurmaya karar verdiğini kaydetti.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının toplamının 17 milyar Euro olduğu belirtiliyor. Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Moskova'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladı ve Kiev'e on milyarlarca dolar değerinde silah sevkiyatı yaptı.