Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak
Dünyaca ünlü ekonomist Mikhail Delyagin, ABD ve Rusya'da büyük krizin yaşanacağını söyledi.
Rus ekonomist Mikhail Delyagin, koronavirüs sonrası küresel çapta meydana gelen ekonomik krizin büyük yıkımlara yol açacağını söyledi.
Rus uzmana göre, kriz durumu ilk olarak ABD sınırına kadar gelecek. Kasım’daki seçimler öncesinde kriz en yüksek seviyeyi görecek. Delyagin, Eylül ayına dikkat edilmesi gerektiğini ve asıl bombanın bu tarihte patlayacağını belirtti.
Aynı aylarda doların üçte bir oranına düşeceğini anlatan Delyagin, ‘Bu Rusya’yı etkileyecek’ dedi.
Yaşanan durumun sonrası rublenin düşeceğini söyleyen Delyagin, “Bu nedenle Eylül ayında Rus ulusal para biriminin devalüasyonunu beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.
Uzman isim, Rus ekonomisinin toparlanmasının biraz zaman alacağını söyledi.