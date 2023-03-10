Rus medyasında şok iddia yer aldı: Türkiye, bazı ürünlerin geçişine izin vermiyor! Ortalık fena karıştı...

Ukrayna işgaliyle 14 binden fazla yaptırıma uğrayan Rusya, bu süreçte Çin ile birlikte en önemli ticari ortağı olarak Türkiye'yi görüyordu. Batı'nın ikazlarına rağmen savaşın başından bu yana ambargoya katılmayan Türkiye'nin önemli bir adım attığı iddia edildi.

İddianın sahibi Rusya'nın en ünlü gazetelerinden Kommersant. Rus medya devinin internet sitesinde, Batı tarafından yaptırım uygulanan malların Türkiye üzerinden Rusya'ya re-exportunun askıya alındığını duyurdu.

Rus iş insanları iddia etti

Gazetenin radyo yayını Kommersant FM'de yapılan açıklamada konuşan Rus iş insanları Türk gümrük sisteminin bu malların geçişini engellediğini iddia etti.

Haberde konuşan Rus taşımacılık şirketi Optimalog'un CEO'su Georgi Vlastopulo, önceden mutabık kalınan bazı hava taşımacılığı işlemlerinin iptal edildiğini, bununla ilgili bildirimlerin de çarşamba günü kendilerine geldiğini ifade etti.

Türk malı olmayan malların transit geçişleri engelleniyor

Vlaspotulo, alternatif kanallar arayışı içinde olduklarını belirterek, "Türkiye transit ülke yapılarak gelen mallar artık Rusya'ya gönderilmiyor. Çalıştığımız şirketler, Türk gümrük sisteminin Türk malı olmayan malların transit geçişini engellediğine dair yazılar almaya başladı” diye konuştu.

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Blinken'in ziyareti sonrasında olmasını tesadüf olarak görmüyorlar

Kommersant FM'e konuşan kaynaklar, bu konuyla ilgili resmi bir karar alınmadığını, bir uygulama olarak başlatıldığını belirtiyor. dunya- com'a göre Rus medya devi, transit geçişin durdurulmasını 19-20 Şubat'ta Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ziyareti sonrasında olmasını ise tesadüf olarak görmüyor.