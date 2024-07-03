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Gündem Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gerilimi, nükleer santralini görüştüler! Rusya ile adımlar
Gündem

Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gerilimi, nükleer santralini görüştüler! Rusya ile adımlar

Yeniakit Publisher
2024-07-03 17:52:00 - 2024-07-03 17:53:06
Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gerilimi, nükleer santralini görüştüler! Rusya ile adımlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali'ni bir an önce devreye almak istediklerini söyledi. Putin de dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin adım adım ilerlediğini söyledi. İkili görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Tayyip Erdoğan, "(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Astana'ya gitti.

Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gedi.

Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

İlk sözü alan Putin, Erdoğan ile sürekli iletişim hâlinde olduklarını ve küresel durum hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye ilişkilerinin adım adım ilerlediğini" dile getirdi.
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Putin, "Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Rus lider ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Turistlere sağladığınız şartlardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Erdoğan ise konuşmasında, Akkuyu Enerji Santrali'ni bir an önce devreye almak istediklerini söyledi.

"Sinop ile ilgili de görüşmeler var" diyerek, "Ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Botaş ve Gazprom arasındaki ilişkiler de samimi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları ekledi: "55 milyar dolarlık haim bizim için çok önemli değil, hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. Bunu yakalayabileceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı, Rus turistlerin Türkiye ziyareti ile ilgili ise "7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizim için çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Yeter ki Türkiye'den memnun kalsınlar" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Putin'i en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamak istediğini söyledi.

Rus lider Putin de Edoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" dedi.

İki lider daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.


SURİYE'DEKİ GERİLİMİ ELE ALDILAR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan’a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını belirterek, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail’in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti.

"Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu" söyleyen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ve Türkiye’nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

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