Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump'ı tebrik etti

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda iki ülkenin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uyguladıkları önlemleri ele aldıklarını belirtti.

Görüşmenin ABD’nin girişimi ile yapıldığı bildirilen açıklamada, “Her iki ülkede koronavirüs ile mücadele ile ilgili alınan önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Vladimir Putin, Rusya'ya teslim edilen Amerikan suni solunum cihazları için minnettar olduğunu ifade etti” denildi.

İki lider stratejik istikrar ile ilgili diyaloğun önemini vurguladı

Putin ve Trump’ın stratejik istikrar ve askeri alandaki güven arttırıcı önlemler konusundaki diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemini vurguladıkları ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Stratejik istikrar ve askeri alanda güven artırıcı önlemler konusunda Rus-Amerikan diyaloğunun geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.”

Putin ve Trump petrol pazarındaki durumu görüştü

İki liderin petrol pazarındaki durumu ve OPEC+ anlaşmasını da ele aldıkları vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

“OPEC+ anlaşmasının uygulanması bağlamında küresel petrol pazarındaki durum ele alındı. Rusya ve ABD başkanlarının aktif desteğiyle varılan bu çok taraflı anlaşmanın, petrol talebinin kademeli olarak toparlanmasına ve fiyat istikrarına yol açtığı kabul edildi.”

Putin Crew Dragon uzay aracının başarıyla fırlatılması vesilesiyle Trump’ı kutladı

Açıklamada Putin’in, Crew Dragon uzay aracının başarıyla fırlatılması vesilesiyle Trump’ı tebrik ettiği, liderlerin ayrıca uzay alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri kaydedildi:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, Amerikan astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştıran Crew Dragon insanlı uzay aracının 30 Mayıs’ta başarılı bir şekilde fırlatılması vesilesiyle Donald Trump’ı tebrik etti.”

Rusya ve ABD liderlerinin uzay alanında karşılıklı yarara dayalı işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri kaydedildi.

Trump, G7 zirvesi ile ilgili fikrini Putin’e bildirdi

Kremlin basın dairesi, görüşme sırasında Trump’ın Putin’e G7 zirvesini üye olmayan bazı ülkeleri kabul ederek gerçekleştirme fikrini bildirdiğini şu ifadelerle aktardı:

“Trump, G7 zirvesini Rusya, Avustralya, Hindistan ve Güney Kore liderlerini davet ederek gerçekleştirme fikri hakkında (Putin’e) bilgi verdi.”

Liderlerin çeşitli düzeyde temaslara devam etmeyi kararlaştırdıkları dile getirilen açıklamada, görüşmenin yapıcı, sağduyulu ve verimli bir şekilde geçtiğinin altı çizildi.