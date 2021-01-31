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Dünya Rus kozmonot şaşırtan olayı böyle açıkladı: Uzayda insan vücuduna bakın ne oluyor
Dünya

Rus kozmonot şaşırtan olayı böyle açıkladı: Uzayda insan vücuduna bakın ne oluyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, yaraların dünyaya göre çok daha hızlı iyileştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:52:00 -
Rus kozmonot şaşırtan olayı böyle açıkladı: Uzayda insan vücuduna bakın ne oluyor

Görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yaralarında dünyaya göre çok daha hızlı iyileştiğini kaydeden Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, bunun, bakterilerin az olması ve istasyondaki havanın sürekli temizlenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Görüşüme göre, burada yaralar daha çabuk iyileşiyor. Muhtemelen bunun sebebi, çok sayı ve çeşitte bakterilerin olmaması, sürekli temizlenen ve kurutulan hava” diye konuştu.

​Halihazırda UUİ’de Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov, ABD’li astronotlar Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi görev yapıyor.

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