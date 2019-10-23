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Rus konvoyu Kobani'ye girdi

Rusya ile yapılan mutabakat kapsamında Rus askeri polisi Kobani'ye girdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:26
Rus konvoyu Kobani'ye girdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak" ifadesi kullanıldı. 

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el-Arap'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar" ifadesine yer verildi.

Esed rejimi 15 gözlem noktası kuracak

Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:26
  1. kobani

YORUM YAZ

  • AliAli17 sa önce
    Amerika'dan sonra ister misiniz bu PKK ........ları bir Rusya ile iş tutsun.
  • enesenes18 sa önce
    Hani 2 milyon suriyeliye güvenli alan açacaktık Şimdi bu Ruslar pyd li ler ile el ele kol kola yaşarlar

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