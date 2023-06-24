  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan başörtüsüne güvence için anayasayı işaret etti CHP ve avaneleri samimiyet testinde! Muhalefetle çözülmezse millî iradeyle çözülecek

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı

Maltepe Köprüsü'nde tedirgin edici görüntü! Şok haber: Midye kabukları ve çürümüş demirler!

Ekrem İmamoğlu İstanbulluları canından bezdirdi! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti

Irak hükümetine ait Havayoluna ilk 787 teslimatı: Milyar doları geçiyor! Tarihi uçaklar havalanmaya hazır

'Doları olan ne yapsın?' sorusuna uzman isim yanıt verdi! Ben bunu bekliyorum, dileyen yapsın

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

Bir ilimizden tarihi petrol müjdesi az önce geldi! Günlük 11 bin varili buldu, resmen fışkırıyor

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı! 'Kolları sıvadık'
Dünya Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı
Dünya

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 07:42:00 -
Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı.

Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kiev yönetimi, Prigojin'in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı'nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Wagner izin istedi! "Çeçenlere bırakalım"
Wagner izin istedi! "Çeçenlere bırakalım"

Dünya

Wagner izin istedi! "Çeçenlere bırakalım"

Dünyayı karıştıracak iddia: Wagner ABD'li öldürdü
Dünyayı karıştıracak iddia: Wagner ABD'li öldürdü

Dünya

Dünyayı karıştıracak iddia: Wagner ABD'li öldürdü

Öldürülen Wagner askeri sayısı belli oldu
Öldürülen Wagner askeri sayısı belli oldu

Dünya

Öldürülen Wagner askeri sayısı belli oldu

BM, Ukrayna'daki çocuk hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'yı 'utanç listesi'ne aldı
BM, Ukrayna'daki çocuk hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'yı 'utanç listesi'ne aldı

Avrupa

BM, Ukrayna'daki çocuk hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'yı 'utanç listesi'ne aldı

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor" target="_blank">
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Dünya

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23