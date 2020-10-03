Rus kargo uçağı Suriyeli paralı askerleri kritik şehre taşıdı

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Suriyeli paralı askerleri taşıyan Rus kargo uçağının saat 11.00'de Sirte'nin Gırdabiyye Hava Üssü'ne indiği bildirildi.

Darbeci Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte'ye inen uçağın, Hafter milislerine destek için çok sayıda Suriyeli paralı savaşçıyı taşıdığı açıklandı.

Libya'da siyasi çözüm için görüşmelirin devam ettiği bir sırada böylesine bir hamle yapan Hafter ve destekçilerinin barış istemediğini ortaya koyuyor.

Rus Wagner adlı paralı askerler uzun süredir Libya'da Hafter saflarında yer alıyor. Libya içinden destek bulamayan Hafter, BAE, Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır gibi müttefiklerinden yardım alarak dışarıdan sürekli paralı asker takviyesi yapıyor.