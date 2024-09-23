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İSLAM Rus kadın Antalya'da Müslüman oldu
İSLAM

Rus kadın Antalya'da Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Rus kadın Antalya'da Müslüman oldu

Antalya'da yaşayan Rusya vatandaşı Olga Karabaş, Müslüman oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden Rusya vatandaşı Olga Karabaş, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Eşi Sabri Karabaş ile birlikte Gazipaşa'da yaşayan Olga Karabaş, İslam dininden etkilenerek İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülük yetkilileri de Olga için ihtida töreni düzenledi. Düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından Olga Karabaş'a Kelime-i Şehadet telkin edilerek, İslam'ın temel inanç ve esasları anlatıldı.

Müftü Başar konuşmasında “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı ‘Kelime-i Şehadet' ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz” dedi.

Olga, kendisine İslam dininin temel inanç ve esasları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Olga olan adı yerine Oya ismini aldı. İhtida merasimi, İlçe Müftüsü Fahri Başar'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı. Törenin ardından Müftü Başar, Oya'ya ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye ederek, İslam dininde önemli bir yol gösterici olan, Kur'an-ı Kerim'in kendisine rehber olmasını temenni etti.

Törene katılan müftülük personeli de İslam dinine geçen Oya'yı tebrik etti.

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