Rus istihbaratının parmağı olabilir diyerek duyurdu: Wagner isyanı iddiası, büyük skandal

Rusya'da paralı asker grubu Wagner ile hükümet arasındaki krizin yankıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski kara kuvvetleri komutanı Ben Hodges, TGRT yaptığı açıklamada krizi değerlendirdi ve Wagner isyanının Rusya'yı nelerin beklediğini anlattı.

Hodges, Rusya'nın 25 bin Wagner askerini kaybettiğini belirterek, Rus ordusunun Çeçenler ve FSB'den olduğu kadar Wagner'den de nefret ettiğini ifade etti. Ayrıca Rus istihbaratının isyanda rol oynayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Hodges, "Bu paralı asker Wagner grubunun Rus hükümetine bir başkaldırısıdır. Tüm bunların henüz tam olarak anlaşılmadığı ve bitmediği konusunda eminim. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum" dedi. Hodges ayrıca, Rus ordusunun Wagner'den nefret ettiğini ve Rus istihbaratının isyanda parmağı olabileceğini ileri sürdü.

"RUSYA, WAGNER İSYANIYLA BÜYÜK KAYIP YAŞADI"

General Hodges, "Rusya, Wagner isyanıyla büyük bir kayıp yaşadı. Bu askerler ya ayrılacak ya da şüphe altında ordu genelinde dağıtılacaklar. Rus ordusu, Çeçenlerden ve FSB'den nefret ettiği kadar paralı asker Wagner grubundan da nefret ediyor. Bu durumun sorunsuz bir entegrasyon olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Hodges ayrıca Rus istihbaratının zayıf veya tamamen suç ortağı olduğunu ve Rusya'nın sınırlarını koruyamadığını ifade etti. Rusya'nın büyük bir kısmının Ukrayna'ya konuşlandırıldığı için savunmasız olduğunu söyledi.

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Son olarak, Hodges Rusya'nın zor günler beklediğini düşündüğünü belirtti. Putin'in ordu içindeki öfke ve küskünlüğünü Ukrayna'ya odaklayacağını ve sadık olmayan oligarklar ve ordu için tasfiye hareketlerini devreye sokabileceğini öngördü.

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