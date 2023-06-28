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Dünya Rus istihbaratının parmağı olabilir diyerek duyurdu: Wagner isyanı iddiası, büyük skandal
Dünya

Rus istihbaratının parmağı olabilir diyerek duyurdu: Wagner isyanı iddiası, büyük skandal

Yeniakit Publisher
2023-06-28 21:52:00 - 2023-06-28 21:59:28
Rus istihbaratının parmağı olabilir diyerek duyurdu: Wagner isyanı iddiası, büyük skandal

ABD'li eski generalden Wagner isyanı iddiası açıklaması: Rus istihbaratının parmağı olabilir diyerek duyurdu! Rusya'da paralı asker grubu Wagner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve rusya ülkesine yapılan darbenin öfke ve küskünlüğü olduğunu belirterek ile hükümet arasındaki krizin yankıları devam edecektir dedi.

Rusya'da paralı asker grubu Wagner ile hükümet arasındaki krizin yankıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski kara kuvvetleri komutanı Ben Hodges, TGRT   yaptığı açıklamada krizi değerlendirdi ve Wagner isyanının Rusya'yı nelerin beklediğini anlattı.

Hodges, Rusya'nın 25 bin Wagner askerini kaybettiğini belirterek, Rus ordusunun Çeçenler ve FSB'den olduğu kadar Wagner'den de nefret ettiğini ifade etti. Ayrıca Rus istihbaratının isyanda rol oynayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Hodges, "Bu paralı asker Wagner grubunun Rus hükümetine bir başkaldırısıdır. Tüm bunların henüz tam olarak anlaşılmadığı ve bitmediği konusunda eminim. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum" dedi. Hodges ayrıca, Rus ordusunun Wagner'den nefret ettiğini ve Rus istihbaratının isyanda parmağı olabileceğini ileri sürdü.

"RUSYA, WAGNER İSYANIYLA BÜYÜK KAYIP YAŞADI"

General Hodges, "Rusya, Wagner isyanıyla büyük bir kayıp yaşadı. Bu askerler ya ayrılacak ya da şüphe altında ordu genelinde dağıtılacaklar. Rus ordusu, Çeçenlerden ve FSB'den nefret ettiği kadar paralı asker Wagner grubundan da nefret ediyor. Bu durumun sorunsuz bir entegrasyon olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Hodges ayrıca Rus istihbaratının zayıf veya tamamen suç ortağı olduğunu ve Rusya'nın sınırlarını koruyamadığını ifade etti. Rusya'nın büyük bir kısmının Ukrayna'ya konuşlandırıldığı için savunmasız olduğunu söyledi.
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Son olarak, Hodges Rusya'nın zor günler beklediğini düşündüğünü belirtti. Putin'in ordu içindeki öfke ve küskünlüğünü Ukrayna'ya odaklayacağını ve sadık olmayan oligarklar ve ordu için tasfiye hareketlerini devreye sokabileceğini öngördü.

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