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Gündem İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı: Manzara izler gibi beklediler! Türkiye'nin o tepkisi
Gündem

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı: Manzara izler gibi beklediler! Türkiye'nin o tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-06-28 19:17:00 - 2023-06-28 19:22:47
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı: Manzara izler gibi beklediler! Türkiye'nin o tepkisi

isveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi! İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde ve Güney Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. İsveç çizgiyi aştı! Cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı, ortaya çıkan manzara karşında polis izledi

NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilen İsveç'te, skandalların ardı arkası kesilmiyor. İsveç'te bayramn birinci günü büyük bir skandal daha meydana geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Provokasyona izin verilmesine tepki gösteren Stockholm Camisi Derneği Başkanı Mahmut Khalfi, provokasyonun Müslümanları derinden üzdüğünü söyledi.

Khalfi, "Müslüman üyelerimiz bizi arayarak çok incindiklerini, endişe duyduklarını ve kutsal değerlerine hakaret nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor." dedi.
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İsveç Farklı Renkler (Nyans) Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel de provokasyonu kınadı.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti okullarda başörtüsü yasağı üzerinde çalışırken, Kurban Bayramı'nda Kur'an-ı Kerim yakılması Müslümanları derinden yaralamıştır. İsveç'teki Müslüman toplum, Kur'an-ı Kerim yakılmasının önlenmesi ve İslamofobi ile mücadelede Türkiye'den destek bekliyorlar." dedi.

Alçak eylemi gerçekleştiren kişiyi engellemek isteyen bir vatandaş, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

YÜKSEK YARGI YASAĞI KALDIRDI

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

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Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek 'Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır.' ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."

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