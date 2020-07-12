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Rus isimden ders niteliğinde açıklama! Kendi ülkesi ve tüm dünyaya Ayasofya cevabı

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Fonu Bilimsel Araştırma Direktörü Fyodor Lukyanov, Batı ve Rusya'daki tepkilerin aksine, Ayasofya'nın Türkiye'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 08:05:00 -
Rus isimden ders niteliğinde açıklama! Kendi ülkesi ve tüm dünyaya Ayasofya cevabı

Türkiye'deki bütün Ayasofyaların statüsü değişti Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin önünü açan Danıştay kararı ve hemen onu takip eden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Rusya'daki dini otoriteler diğer Batı ülkelerinde olduğu gibi, Ayasofya'nın cami olmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Ders niteliğinde cevap

Ancak Rus uzman Fyodor Lukyanov, tüm söylenenlere adeta ders niteliğinde cevap verdi.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Fonu Bilimsel Araştırma Direktörü Fyodor Lukyanov, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, "İstanbul'daki Ayasofya'yı camiye dönüştürmek, Türkiye Cumhuriyeti için uluslararası alanda kalıcı sonuçlar doğurmayacak. Açık konuşmak gerekirse, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın egemen yetkinliği ve egemenlik hakları çerçevesinde gerektiği gibi hareket ediyor. Bu ülkenin yetkililerini, bu ülke belirliyor. Ayasofya kararının ciddi bir siyasi sonucu olacağını düşünmüyorum. Bu Türkiye'nin iç meselesi" ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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