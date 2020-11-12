Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...

İngiliz medyası, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma ile, Türkiye'nin Rusya'nın 'arka bahçesindeki' yerini sağlamlaştırdığını ve Moskova'nın bölgedeki tek güç olmadığını gösterdiğini yazdı.

Financial Times gazetesi, "Kafkasya'daki ateşkes, Türkiye'yi Rusya'nın arka bahçesinde bir güç olarak pekiştirdi" başlıklı habere yer verdi.

Metinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından çekilen bir fotoğrafta Türk mevkidaşı Hulusi Akar'dan "Azerbaycan'ın en yakın müttefikinin Savunma Bakanı" şeklinde bahsedildiğine dikkat çekildi.

Bunun daha önce Rusya'yı en önemli ortağı olarak gören eski Sovyet devleti için "baş döndürücü" bir açıklama olduğu belirtilen yazıda, Azerbaycan ve Türkiye destekli ordusu için büyük kazanımlar sağlayan 6 haftalık bir çatışmanın, Bakü'nün bölgesel bakış açısını yeniden ayarladığı bildirildi.

"Sadece Ermenistan için değil, Rusya için de felaket"

Barış gücü gönderen Rusya'nın ateşkese aracılık ettiği vurgulanan haberde, "Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle elde ettiği başarının boyutu, Kremlin'in jeopolitik arka bahçesi olarak gördüğü Kafkasya'da Ankara'nın yeni keşfedilen etkisini pekiştirdi." ifadelerini kullanıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov da "Jeopolitik sonuçlar sadece Ermenistan için değil, Rusya için de felaket." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya için aldatıcı bir zafer"

Rusya'nın bölgeye barış gücü gönderecek olmasını, "aldatıcı bir dış politika zaferi" olarak niteleyen Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bir şekilde azalırken, başarılı ve hırslı bir Türkiye'nin prestiji, tam tersine inanılmaz derecede arttı." dedi.

Ateşkesin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vazgeçilmez bir bölgesel hakem olarak rolünü teyit ettiği fakat bunun Rusya'ya, "Türkiye'yi Kafkasya'da jeopolitik bir aktör olarak tanımaya mal olduğu" bildirildi. Türkiye'nin Bakü'ye verdiği destekle Moskova'nın 25 yıldır dengede tuttuğu bir sorunda dengeyi bozduğuna dikkat çekildi.

Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteği ile, Rusya'nın çatışmaya askeri müdahalede bulunmayacağını hesaplayarak bir risk aldığı ve bunda da haklı çıktığı belirtilen metinde, "Ve büyük bölgesel kazanımları sayesinde Bakü, Moskova'nın Sovyet sonrası alanda fiili sınırları yeniden çizebilecek tek askeri güç olmadığını kanıtladı." denildi.

"Türkiye küresel bir oyuncu olmak ve her şeyde söz sahibi olmak istiyor"

Diğer bir uzman Stanislav Pritchin de "Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki eylemlerinin kısmen Rusya'nın Orta Doğu'daki eylemlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Türkiye küresel bir oyuncu olmak ve her şeyde söz sahibi olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya, artık bölgedeki tek büyük güç gibi görünmüyor"

Diğer yandan BBC de internet sitesinde, düşünce kuruluşu Carnegie Moskova Merkezi'nden Alexander Gabuev'in bir yazısına ver verdi.

"Rusya ve Türkiye nasıl Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının galibi oldu" başlıklı yazıda, Türkiye için Karabağ'daki savaşın, Ankara'nın stratejik öneme sahip Güney Kafkasya'da artan rolünü gösteren bir vitrin olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Türk ordusunun galip gelen Azerbaycan ordusunu eğittiği ve donattığı vurgulanan yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Azerbaycan'a diplomatik desteğini açıkça ifade ettiğine dikkat çekildi.

Zaferin Türkiye'nin bölgede mühim bir nüfuz kazandığını ortaya koyduğu kaydedilen yazıda, "Moskova'nın diplomatik zaferinin bir bedeli var. Savaş, Kafkasya'da Türk etkisinin arttığı ve Rusya'nın artık bölgedeki tek büyük güç gibi görünmediğini gösterdi." denildi.