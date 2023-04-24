  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kirişci'den açıklama: 803 milyar lira destek sağlandı

ABD’li uzmanlardan tüyler ürperten rapor! Türkiye'nin o şehrinde 6,8’lik deprem olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemlik'te vatandaşlara seslendi: İnanıyorum ki heveslerini kursaklarında bırakacaksınız

Türkiye'ye karşı çok büyük lobi faaliyeti! "Ankara'ya vermeyin" diyerek baskı kurmaya başladılar

Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Üretim kapasitesi arttırılacak

Yunanistan Türkiye sınırında iyice şaşırdı! Bakın nasıl para kazanacaklar

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert çıkış! 'Sonun yaklaştığını...'

Simpsonlar'ın 2024 tahmini dünyayı ayağa kaldırdı! Tedirgin eden öngörü

Bakan Bozdağ'dan tepki: Büyük bir iftira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi
Ekonomi Rus isim ve Türk yetkili olmak üzere binlerce çalışan olacak! Türkiye'ye: Akkuyu'ya nükleer yakıt getiriliyor
Ekonomi

Rus isim ve Türk yetkili olmak üzere binlerce çalışan olacak! Türkiye'ye: Akkuyu'ya nükleer yakıt getiriliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-24 18:37:00 - 2023-04-24 19:15:32
Rus isim ve Türk yetkili olmak üzere binlerce çalışan olacak! Türkiye'ye: Akkuyu'ya nükleer yakıt getiriliyor

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çalışmalarda sona gelindi. Mersin Akkuyu'da inşaatı süren Türkiye'nin ilk nükleer santrali için 27 Nisan'da Rusya'dan nükleer yakıt getirilecek. Türkiye'de o bölgede çok önemli hamleler atılacak. Türkiye'den bir ilk daha geliyor...

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu’da sona yaklaşılıyor. 27 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mersin Gülnar’da Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilk nükleer yakıt getirme töreni gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali için sona yaklaşıldı. Akkuyu 20 milyar dolar değeri ile cumhuriyet tarihindeki en büyük projelerden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde büyük bir operasyon yönetiliyor. Başta Rus ve Türk olmak üzere 20 binden fazla çalışan vardiyalar halinde 7 gün 24 saat çalışma yürütüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali alanına ilk nükleer yakıt 27 Nisan Perşembe günü düzenlenen törenle getirilecek. Böylece santral nükleer tesis statüsü kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de video konferans yöntemiyle bağlanması bekleniyor.

4 güç ünite inşaatı aynı anda devam ediyor. İlk ünite 2023’te faaliyete geçecek ardından diğerleri 1’er yıl arayla hizmete alınacak. Sonuncusu 4. ünitenin inşası tüm hızıyla sürüyor.
Her biri 1200 megawatt kapasiteli 4 reaktörden oluşan Akkuyu 4800 megawatt kapasiteye ulaştığında yıllık 35 milyar kilowatsaat elektrik üretecek. cnnturk'e göre; Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabilecek.  Akkuyu, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden Ankara ve İzmir’in elektrik talebini tek başına karşılayabilecek.

Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İngiltere...Bir çok ülke vatandaşlarını tahliye etti! BM duyurdu: Sudan’dan çekilmeyecek
Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İngiltere...Bir çok ülke vatandaşlarını tahliye etti! BM duyurdu: Sudan’dan çekilmeyecek

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İngiltere...Bir çok ülke vatandaşlarını tahliye etti! BM duyurdu: Sudan’dan çekilmeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23