Rus isim ve Türk yetkili olmak üzere binlerce çalışan olacak! Türkiye'ye: Akkuyu'ya nükleer yakıt getiriliyor

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu’da sona yaklaşılıyor. 27 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mersin Gülnar’da Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilk nükleer yakıt getirme töreni gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali için sona yaklaşıldı. Akkuyu 20 milyar dolar değeri ile cumhuriyet tarihindeki en büyük projelerden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde büyük bir operasyon yönetiliyor. Başta Rus ve Türk olmak üzere 20 binden fazla çalışan vardiyalar halinde 7 gün 24 saat çalışma yürütüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali alanına ilk nükleer yakıt 27 Nisan Perşembe günü düzenlenen törenle getirilecek. Böylece santral nükleer tesis statüsü kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de video konferans yöntemiyle bağlanması bekleniyor.

4 güç ünite inşaatı aynı anda devam ediyor. İlk ünite 2023’te faaliyete geçecek ardından diğerleri 1’er yıl arayla hizmete alınacak. Sonuncusu 4. ünitenin inşası tüm hızıyla sürüyor.

Her biri 1200 megawatt kapasiteli 4 reaktörden oluşan Akkuyu 4800 megawatt kapasiteye ulaştığında yıllık 35 milyar kilowatsaat elektrik üretecek. cnnturk'e göre; Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabilecek. Akkuyu, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden Ankara ve İzmir’in elektrik talebini tek başına karşılayabilecek.