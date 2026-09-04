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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştu.

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