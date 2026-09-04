Fuat Tosyalı'ya fahri doktora ünvanı verildi! TOGG’un hedefi küresel bir marka oluşturmak

"Daha verimli olacağız, daha fazla teknoloji, yapay zekayı kullanacağız" Tosyalı, aynı bakış açısıyla BMC'de de yeni Altay tankını seri üretime taşımanın ötesinde, motor ve güç gruplarında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak kabiliyetler geliştirdiklerini ifade etti. TOGG'da ise Türkiye'nin başka bir iddiasının parçası olduklarını belirten Tosyalı, şunları söyledi: "Burada mesele yalnızca otomobil üretmek değildir, yazılımı, bataryası, mobilite ekosistemi ve teknolojisiyle yeni nesil bir küresel markayı Türkiye'den çıkarabilmektir. Bence önümüzdeki dönemin en önemli gündemi tam da burada belirleniyor. Dünya çok sert bir sanayi rekabeti yaşıyor. Çin, devasa üretim gücüne ulaştı ve adım adım tüm dünyayı teknolojik ve endüstriyel ürünlerde sessizce istila ediyor. Amerika, sanayiyi yeniden kendi topraklarına çekmeye çalışıyor. Avrupa, stratejik sektörlerini koruyor. Ülkeler, teşviklerini, gümrük politikalarını, enerji stratejilerini ve tedarik zincirlerini yeniden düzenliyor. Dünya genelinde düşen talep ve neredeyse her sektördeki kapasite fazlası, yıkıcı rekabeti yok edici rekabete dönüştürdü. Böyle bir dünyaya Türkiye'nin seyirci kalma şansı yok. Ülkemizin sanayicileri olarak bizim de sürekli şartlardan şikayet etme lüksümüz yok. Kurlardan mutlu olmayabiliriz, faizlerden şikayet edebiliriz, enerji maliyetlerinden, finansmana erişimden, Uzak Doğu kaynaklı haksız rekabetten yakınabiliriz. Bunların hepsi gerçek meselelerdir ve elbette stratejik sektörlerin haksız rekabete karşı doğru politikalarla korunması gerekir ama bütün stratejimizi şartların düzelmesini beklemek üzerine kurmamalıyız. Ülkemizin üretim gücü olan biz sanayiciler, yaşadığımız olumsuzlukların arkasına saklanamayız. Bizim işimiz şartları okumak, kendimizi dönüştürmek ve sonuç üretmektir. Daha verimli olacağız, daha fazla teknoloji, yapay zekayı kullanacağız, ölçeğimizi büyüteceğiz, enerjimizi dönüştüreceğiz, nitelikli ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanacağız." Tosyalı, yapay zekanın hayatlarına girmesiyle kendileri için çok yeni bir dönemin başladığını, bu alanda da Tosyalı Holding olarak büyük yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Fuat Tosyalı, kendisini fahri doktora ünvanına layık gören İSTE'ye, annesi, babası ve diğer aile bireylerine teşekkür etti.