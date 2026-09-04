Fuat Tosyalı'ya fahri doktora ünvanı verildi! TOGG’un hedefi küresel bir marka oluşturmak

"Çeliğiniz yoksa bağımsızlığınız da yoktur" Tosyalı'nın geldiği noktaya dair Fuat Tosyalı, "O küçücük dükkanımızdan başlayan yolculuğun 3 kıtaya yayılan bir üretim ağına dönüştüğünü görüyoruz. 2025'te 12 milyon 100 bin ton ham çelik üreterek dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldik. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi konumuna geldik." dedi. Fuat Tosyalı, şimdiki hedeflerinin dünyanın ilk 20 çelik üreticisi arasında yer almak olduğunu söyledi. Her yıl dünyanın dört bir yanına milyarlarca dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Tosyalı, "Biz Akdeniz'i birbirinden kopuk ülkelerin bulunduğu bir coğrafya olarak değil, merkezinde Türkiye'nin olduğu, Avrupa'yı, Afrika'yı ve Asya'yı birbirine bağlayan büyük bir üretim, enerji ve ticaret havzası olarak görüyoruz." diye konuştu. Tosyalı, bir ülkenin jeopolitik yükselişinin kalıcı olabilmesi için arkasında güçlü bir sanayi altyapısının da bulunmasının zorunlu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Enerji tek başına enerji değildir, yalnızca bir savunma sanayisi anlam ifade etmiyor. Bunların her biri aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın ve stratejik gücün unsurlarıdır. Unutmayın, çeliğiniz yoksa bağımsızlığınız da yoktur, çeliğiniz yoksa otomotivde, savunmada, enerjide, altyapıda, dış dünyaya bağımlısınız. O nedenle nitelikli çelik üretmek bizim için yalnızca ticari bir konu olmadı, aynı zamanda Türkiye'mizin sanayi kabiliyetini de derinleştirme hedefi oldu. Aynı bakışla yeşil dönüşümü de yalnız bir çevre mevzuatı olarak görmedik. Bu akımı önümüzdeki dönemin en önemli rekabet alanlarından biri olarak ele alıyoruz. Hidrojenle üretim teknolojilerine yatırım yapmamızın, yenilenebilir enerji kapasitemizi büyütmemizin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri planlamamızın nedeni de bu. Geleceğin yeşil çeliğini dünün teknolojileriyle üretemezsiniz. Geleceğin rekabetine, bugünün konfor alanında kalarak da hazırlanamazsınız."