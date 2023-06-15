Rus isim Türkiye için gelişmeyi duyurdu: Vazgeçilmez bir pazar, bilette kuyruk oluştu! Türkiye'den müthiş hamle

Rusya, Türkiye turizmi için vazgeçilmez bir pazar

Rusya pazarının Türkiye için vazgeçilmez bir pazar olduğuna değinen turizm sektör temsilcileri Antalya’ya gelen Rus turist sayısının 3 milyonu aşabileceğini söyledi.

Dünyadaki enflasyonist ortam ve buna bağlı olarak düşen alım gücü, yaz tatili yapmak isteyenlerin de başlıca sorunu. Türkiye’nin ana turizm pazarlarından olan Rusya’da da gelir seviyesi düşen halk, bir süredir tatil yapmak için planlarını erteliyor. Devam eden savaş ortamı, yükselen enflasyon ve düşük alım gücü; Rusların Türkiye’den farklı pazarlara yönelme eğilimini de tetiklemişti. Ancak aileleriyle uzun tatil yapmayı seven Ruslar için en ideal pazar olarak Türkiye’nin baskın çıkması, birkaç haftadır Rusların rezervasyonlarının nisan ve mayısa göre yüzde 20 artmasını sağladı.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, özellikle mayıs ayında turizmde hissedilen yavaşlamanın, daha az Rus gelişinden kaynaklandığını; bu durumun haziran itibarıyla aşılmaya başlandığını ifade etti. “Artan fiyatların, parası çok değer kaybeden Rus turist üzerinde yüksek ek maliyet getirdiği gözlemleniyor” diyen Yavuz, Antalya’nın yine 3 milyon Rus turist sayısına ulaşabileceğini dile getirdi. Bu sayı, pandemi ve savaş öncesi dönemde 5.5 milyonun üzerindeydi.

“Rusya’dan Türkiye’ye tatil satışları yüzde 20 arttı”

Recep Yavuz, toparlanma süreci ile kayıpların telafi edilerek Rus pazarında Antalya’da yine geçen yılki seviyelere ulaşabileceklerini belirtirken, ‘tatil psikolojisinin’ bunu etkileyen en önemli unsur olduğunu söyledi. Yavuz, “İlkbahar aylarında tatili, düşen gelir durumları içinde bir yük olarak gören Ruslar, yaz geldikçe ihtiyaçlarını anladılar ve tatil psikolojisi ağır basmaya başladı. Bütçelerini bu şekilde ayarlamaya çalışıyorlar. Rusya için Türkiye vazgeçilmez bir tatil merkezi. Uzun dönemli aile tatillerinde diğer rakip ülkelerle karşılaştırdığında cazibesini her zaman koruyor. Satışların önceki aylara göre yüzde 20 artış eğiliminde olduğunu tur operatörü arkadaşlar da doğruluyor” diye konuştu.

“Rusya vazgeçilmez bir kaynak pazar”

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Sputnik’e konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yılın kalan dönemi için de Rusya’dan ilginin devam etmesini bekliyoruz. Türk turizmi için Rusya vazgeçilmez bir kaynak pazar olmanın yanında Rus misafirlerimiz için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdürecek” diye de ekledi.

‘Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği’ iddiası

Son dönemde “Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği” iddiası da ortaya atılmıştı. Bağlıkaya, bu duruma ilişkin, “Türkiye dünyanın en çok ziyaretçi çeken dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın dört bir yanından farklı din, dil, ırktan insanları güvenli ve huzurlu bir şekilde ülkemizde konuk etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

‘Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması fayda sağlayacaktır’

Rusya’ya Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında bankacılık sisteminde de bazı sorunlar yaşanıyor. Türkiye’ye gelen Rus turistler bu kapsamda ödeme yapma konusunda bazı zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye, Rusya’nın MİR ödeme sisteminin yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Bağlıkaya, bu konuda, “Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması elbette turizm açısından fayda sağlayacaktır. Bu anlamda iki ülkenin resmi makamları arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde bu yönde adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya: Rus turistlerin ödeme alternatifleri artırılmalı!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu. Bağlıkaya, Türk turizmi için Rusya'nın vazgeçilmez bir kaynak pazar olmanın yanında Rus misafirleri için de Türkiye en önemli turizm destinasyonu olmayı sürdüreceğini söyledi.

Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması turizm açısından fayda sağlayacak!

Rusya’ya Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında bankacılık sisteminde de bazı sorunlar yaşanıyor. Türkiye’ye gelen Rus turistler bu kapsamda ödeme yapma konusunda bazı zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye, Rusya’nın MİR ödeme sisteminin yaygınlaştırılması konusunda da çalışmalar devam ediyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu konuda, “Rus misafirlerimizin ödeme alternatiflerinin artırılması elbette turizm açısından fayda sağlayacaktır. Bu anlamda iki ülkenin resmi makamları arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde bu yönde adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.

turizmajansi'na göre: Son dönemde “Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştireceği” iddiası da ortaya atılmıştı. Bağlıkaya, bu duruma ilişkin, “Türkiye dünyanın en çok ziyaretçi çeken dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın dört bir yanından farklı din, dil, ırktan insanları güvenli ve huzurlu bir şekilde ülkemizde konuk etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği öncülüğünde başlatılan ve Nevşehir Valiliği tarafından desteklenen bir proje, Kapadokya'nın sevilen vadilerini daha temiz ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Kapsamlı Bir İşbirliği ve Vadilere Yeni Bir Soluk

Bilinen ve sevilen turistik bölge Kapadokya'da, yerel yönetimler ve turizm sektörü bir araya gelerek vadilerin temizlik ve güvenlik durumunu iyileştirmek için bir proje başlattı. Bu proje, Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAP-HİB) öncülüğünde yürütülüyor. Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan temizlik ve güvenlik çalışmalarına sektör temsilcileri de destek veriyor.