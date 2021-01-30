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Dünya Rus hükümetinden göstericilere tehdit: Protestolara katılanlar...
Dünya

Rus hükümetinden göstericilere tehdit: Protestolara katılanlar...

Rusya İçişleri Bakanlığı, yarın yapılması planlanan “Navalny’ye destek” protestolarına katılanların gözaltına alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 22:45:00 -
Rus hükümetinden göstericilere tehdit: Protestolara katılanlar...

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin Almanya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Navalny destekçilerinin protesto çağrıları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sokaklara çıkan Navalny destekçileri ile polis çatışmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Navalny destekçileri, yarın tekrar gösteri düzenlemeyi planlarken Rusya İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, “Mevcut koşullarda, söz konusu gösteriler kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyon riskini arttırıyor. Rusya’da halka açık etkinliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri de devam ediyor. Bu nedenle izinsiz gösterilere katılma çağrıları yapanlar ve bu gösterilere katılanlar, gözaltına alınacak” dedi. Geçtiğimiz hafta yapılan gösterilerde özellikle çocukların öne sürüldüğünü savunan Volk, “Reşit olmayan çocuklarınızın, diğer yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın izinsiz eylemlere katılmasını engellemenizi şiddetle tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

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