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Dünya Rus hükümeti yerli uçak motoru için 1,8 milyar dolarlık ciddi bütçe ayrıdı! Dev neşter: Tarih verildi, bileti kesildi
Dünya

Rus hükümeti yerli uçak motoru için 1,8 milyar dolarlık ciddi bütçe ayrıdı! Dev neşter: Tarih verildi, bileti kesildi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 20:13:00 - 2023-10-15 20:18:54
Rus hükümeti yerli uçak motoru için 1,8 milyar dolarlık ciddi bütçe ayrıdı! Dev neşter: Tarih verildi, bileti kesildi

Ruslardan görülmemiş çıkış: Devasal ağır gövde uçak motoru için sona yaklaşıyor!

Rusya, gelecek vaat eden geniş gövdeli ve uzun mesafeli askeri ve sivil uçaklarda kullanılacak dev uçak motorunun tasarımını tamamlamak üzere.

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov yeni geliştirilen PD-35 model uçak motorlarının 7 yıl içinde kullanıma girebileceğini söyledi. Manturov motorun nihai parametreleriyle ilgili kararın önümüzdeki ilkbaharda alınacağını belirtiyor.

Manturov PD-35'in çekim gücünün büyük olasılıkla 26 ile 35 ton arasında olacağını aktardı. Başbakan yardımcısı mart ayında parametrelerin kesinleşeceğini söyledi.

Rusya PD-35 motorları öncelikle 100 ton civarı ağırlığa sahip askeri kargo uçaklarında kullanmayı planlıyor.

Motorun tasarımına 2016 yılında Perm ve Rıbisnk'teki motor fabrikalarında başlanmıştı. Projeye ayrılan bütçe 180 milyar ruble (1,8 milyar dolar).

turkrus'a göre: Geçtiğimiz aralık ayında motorun 2027-2028 yıllarına kadar kullanıma hazır hale gelmesinin beklendiği açıklanmıştı.

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