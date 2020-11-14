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Gündem Rus heyeti karabağ için Ankara’daydı
Gündem

Rus heyeti karabağ için Ankara’daydı

20 kişilik Rus heyeti, Karabağ’da sağlanan ateşkes sonrası Rus ve Türk askerlerinin çalışma şartlarını belirlemek üzere Ankara’da buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:28:00 -
Rus heyeti karabağ için Ankara’daydı

Görüşmelerde, taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular masaya yatırıldı. Öte yandan, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye’deki son durum da ele alındı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev’in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetleri değerlendirildi. Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye’nin tutumu aktarıldı.

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