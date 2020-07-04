Rus hedefleri Türk SİHA'larıyla vuracaklar

Münübe Yılmaz

Ukrayna ordus, ülkenin doğu bölgesini ve Kırım'ı işgal eden Rus güçlerine karşı Bayraktar yapımı TB2 İHA'ları kullanacağını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak, Türkiye'den alınan Bayraktar İHA'lar ile birlikte, ABD yapımı güdümlü tanksavar füzesi Javelin'in de bölgede kullanılacağını dile getirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Khomchak, Rusya ile çatışmaların yoğun olduğu bölge Dönbaş'ta Rus hedeflere daha fazla savaş hasarı vereceğini düşündükleri Bayraktar SİHA'ların kullanılacağını aktardı. Khomçak, 6 yıl içinde savunmayı iyi öğrendiklerini belirterek, ordunun artık saldırı operasyonlarını yürütmek için eğitime ihtiyaç duyduğunu söyledi.Khomçak "Bugün, meskun mahal saldırı operasyonları için birliklerin eğitimine çok daha fazla dikkat ve zaman ayırıyoruz. 6 yıl içinde kendimizi iyi savunmayı öğrendik. Ve ordu tüm hava koşullarında gündüz ve gece ilerlemek için eğitilmelidir. Bu görevi bir yıl önce ayarladım. Sonuçta, ordu çeşitli senaryolara tamamen hazır olmalıdır.' dedi. Ukrayna, Bayraktar İHA'ları üreten Baykar Savunma ile yaptığı anlaşma üzerine 6 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını almış, Roketsan'dan ise mikro akıllı mühimmat MAM-L'yi tedarik etmişti. Bayraktar TB2, Suriye ve Libya'da Rus yapımı tanklara, askeri araç ve füze savunma sistemlerine karşı da önemli bir başarı göstererek dünyanın gündemine oturmuştu.