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Gündem Rus hava savunma sistemleri füzelerini ateşledi: Ukrayna, Rusya’ya onlarca İHA ile saldırdı
Gündem

Rus hava savunma sistemleri füzelerini ateşledi: Ukrayna, Rusya’ya onlarca İHA ile saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:40:00 -
Rus hava savunma sistemleri füzelerini ateşledi: Ukrayna, Rusya’ya onlarca İHA ile saldırdı

Rus hava savunma sistemlerinin İHA’lara müdahale ettiği öğrenildi.

 

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya topraklarına 53 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece ve 5 Nisan sabahının erken saatlerinde, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA’lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu.” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA’lara müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, Rostov bölgesinde 44, Saratov bölgesinde 1, Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1, Krasnodar bölgesinde 6 İHA’nın imha edildiği kaydedildi.
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