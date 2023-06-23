Irak hükümetine ait Havayoluna ilk 787 teslimatı: Milyar doları geçiyor! Tarihi uçaklar havalanmaya hazır

Geçtiğimiz aylarda filosuna ilk B737 MAX uçaklarını katan Irak Havayolları ilk B787 Dreamliner uçağını da teslim aldı. Yeni uçaklar sparişi için harekete geçildiği iddia edildi. Ülkede diğer uçaklarla birlikte B787 havalanmaya hazır...

Iraklı havayolunun ilk B787 uçağı Bağdat Havalimanı’na teker koyarak filoya katıldı.

Havayolunun Boeing’e 10 adetlik Dreamliner siparişi bulunuyor. (airturkhaber)

Öte yandan ABD'li uçak üreticisi Boeing, 787 Dreamliner uçaklarında yeni bir kusurun tespit edildiğini ve bu durumun teslimatları geciktireceğini bildirmişti. Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin envanterlerindeki 787'lerin yatay stabilizatörle ilgili uygun olmayan bir durum nedeniyle incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığı ve hizmetteki uçakların çalışmaya devam edebileceği belirtildi.

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Şirketin açıklamasında, denetimler ve gerekli çalışmaların yakın vadeli teslimatların zamanlamasını etkileyeceği ancak sorunun tüm yıla ilişkin teslimat beklentilerini değiştirmesinin beklenmediği kaydedildi.

Boeing, bu yılın başında bazı 787'lerin gövde bileşeninde yaşanan bir sorun nedeniyle uçakların teslimatını birkaç haftalığına durdurmuştu.

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