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Dünya Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu
Dünya

Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu

İşgal edilen topraklarını kurtarmak için karşı harekat başlatan kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan güçlerini cephede bozguna uğrattı. Bölgeye giden New York Times gazetesinden Rus gazeteci, "Cephe hattında dayanılmaz koku var. Askerlerin cesetleri haftalarca ortalıkta duruyor" sözleriyle Ermenistan'ın içler acısı halini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:55:00 -
Rus gazeteci Ermenistan'ın içler acısı halini böyle anlattı: Her yer ceset dolu

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken New York Times gazetesi muhabiri Anton Troyanovsky Ermenistan cephelerinde ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiğini yazdı.

Cesetler hala ortada duruyor

Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan cephesinden ağır kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir darbe alan Ermenistan cephesinde, ölen askerler cesetlerinin haftalarca bekletildiği ortaya çıktı.

Ermenistan tarafından cepheyi ziyaret eden Troyanovsky, cephedeki durumu "Cephe hattında dayanılmaz koku var. Askerlerin cesetleri haftalarca ortalıkta duruyor" sözleriyle anlattı.

Ermenistan sivilleri hedef alıyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında üç hafta süren çatışmanın "şiddetli bir savaşa dönüştüğünü" yazan Troyanovsky Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'daki saldırılarda sivillerin hedef alındığını da kaydetti. Bölgede geceleri insanların korkunç patlamalar ve sirenler sebebiyle uyuyamadığını belirten Troyanovsky sivillerin binaların bodrum katlarında yaşamaya başladığını ifade etti.

 

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