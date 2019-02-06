Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı
- Zenit kulübünde forma giyen Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev'in tutukluluk süreleri 8 Nisan'a kadar uzatıldı06 Şubat 2019 Çarşamba 20:04
MOSKOVA (AA) - Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in tutukluluk hallerinin 8 Nisan'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin ve Mamaev'in tutukluluk halinin 8 Nisan'a kadar sürmesine hükmetti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmışlardı.
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