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Spor

Rus futbolcu fenalaşarak hayatını kaybetti

Rus takımı Lokomotiv Moskova futbolcusu Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak yaşamını yitirdi.

2020-04-20 23:42:00 -
Rus futbolcu fenalaşarak hayatını kaybetti

Rus takımı Lokomotiv Moskova futbolcusu Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Hürriyet'İn haberine göre; 22 yaşındaki oyuncunun kalp krizi geçirdiği bildirildi. Lokomotiv’in bir başka Rus kulübü Kazanka’ya kiraladığı genç oyuncunun ölüm haberi iki kulüpte de büyük şok etkisi oluştururken, Kazanka Teknik Direktörü Alexander Grishin “Doktorlar bize herhangi bir uyarıda bulunmamıştı biz de normal antrenmanlarını yaptırıyorduk” dedi.

Samokhvalov evli ve bir çocuk babasıydı.

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Yorumlar

Rus futbolcu fenalaşarak hayatını kaybetti

Rus futbolcuların hepsi fenadır.
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