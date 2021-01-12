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Dünya Rus Donanması'nda tuhaf olay: Eski komutan bakın neyi çaldı
Dünya

Rus Donanması'nda tuhaf olay: Eski komutan bakın neyi çaldı

Rus Donanması'nda görev yapmış eski bir komutanın, donanmaya ait olan ve 2018'de emekliye ayrılan bir geminin pervanelerini çaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:07:00 -
Rus Donanması'nda tuhaf olay: Eski komutan bakın neyi çaldı

Rus Donanması'nda hizmet dışı bırakılmış olan Sovremenny sınıfı Bespokoynyy muhripinin iki bronz pervanesinin, aynı gemide görev yapmış eski bir komutan tarafından çalındığı belirlendi.

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Rus Donanma askeri soruşturma departmanında çalışan Sergei Sharshavykh, hırsızlık olayının aynı gemide görev yapan eski bir komutan ve suç ortakları tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu doğruladı.

Söz konusu eski komutanın veya suç ortaklarının isimleri ve ne tür cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri açıklanmadı. Sharshavykh, her biri yaklaşık 13 ton ağırlığındaki iki pervanenin değerinin yaklaşık 39 milyon ruble olduğunu ve çalınan pervanelerin yerine daha ucuz bir metalden yapılmış pervanelerin monte edildiğini belirtti.

Soygun, Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya'ya ait Kaliningrad yerleşim bölgesindeki Yantar Tersanesi'nde gerçekleşti. Kaliningrad, Baltık Filosunun karargahına da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: star.com.tr

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