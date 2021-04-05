  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus Dışişleri'nden 'füze' açıklaması!
Dünya

Rus Dışişleri'nden 'füze' açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD başta olmak üzere Batı'dan gelebilecek tüm füze tehditlerine karşı tedbir alabileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:44:00 -
Rus Dışişleri'nden 'füze' açıklaması!

Rusya Dışişleri, ABD ile müttefiklerinin kısa ve orta menzilli füze yerleştirme planları karşısında kendilerinin de askeri tedbirler alabilecekleri uyarısında bulundu.

ABD'ye karşılık cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Amerikalılar ile Avrupa ve Asya-Pasifik’teki müttefiklerinin, karaya konuşlandırılmış kısa ve orta menzilli füze cephaneleri oluşturması karşısında pratikte alınabilecek tedbirleri incelemeye devam ediyoruz. İngiltere’nin planları da bunlara dahil” dedi ve şöyle devam etti:

“Diyalog için kapıyı hiçbir şekilde kapatmıyoruz ancak içinde bulunduğumuz mevcut durumda, Rusya’nın ortaya çıkan füze tehditleri karşısında Rusya’nın odağını, askeri-teknik yanıt tedbirleri almaya kaydırmak zorunda kalacağını dışlamıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı...
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!
Gündem

Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!

Darbe imalı gece yarısı bildirisine imza atan vesayetçi amirellerden Cem Gürdeniz, Kemalist Nihat Genç'in Veryansın Tv'sine konuştu. Vatanse..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay