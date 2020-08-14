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Dünya

Rus devine büyük şok! Milyarca ruble zarar açıkladı

Rusya’nın ve dünyanın en büyük petrol şirketlerinden olan Rosneft 2020 yılının ilk yarısında 113 milyar ruble zarar ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:58:00 - 2020-08-14 12:08:09
Rus devine büyük şok! Milyarca ruble zarar açıkladı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi olan Rosneft bu yılın ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Rosneft 113 milyar ruble zarar ettiğini ve şirketinin de petrol üretiminin yüzde 6,8 azaldığını açıkladı.

Dünya devinden yapılan açıklamada, gelirlerinin 2020’nin ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 33 azaldığı ve bunun karşılığının 2,8 trilyon rubleye (38 milyar dolar) düştüğü söylendi.

Bu dönemde, petrol üretimi de yüzde 6,8 azalarak 106 milyon tona gerilediği açıklandı. Buna göre şirket 2020 ilk çeyrekte 113 milyar ruble (yaklaşık 1.5 milyar dolar) zarar etti.

Rosneft firması 2019 yılında, 2018’e göre 708 milyar lira kar elde etmişti.

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