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Ekonomi Rus devinden Türkiye için tarihi beklenmedik karar: duyan şok oldu! Dev bankadan transferi duyurdu
Ekonomi

Rus devinden Türkiye için tarihi beklenmedik karar: duyan şok oldu! Dev bankadan transferi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-15 09:06:00 - 2023-06-15 09:08:21
Rus devinden Türkiye için tarihi beklenmedik karar: duyan şok oldu! Dev bankadan transferi duyurdu

Rus devinden beklenmedik flaş Türkiye kararı! Ruslardan Türkiye'ye Talep artınca Ruslar bakın ne yapmak zorunda kaldılar... Müthiş gelime ayrıntıları...

Rus bankadan Türkiye'ye transfer kararı

Rus VTB, Hindistan ve Türkiye ile sınır ötesi transferleri başlatacak

Rusya'nın ikinci büyük bankası kuruluşu VTB, bireysel müşterilerinin para gönderebileceği ülke sayısını 11'den 25'e çıkaracağını ve Hindistan ve Türkiye'nin önemli yeni transfer noktaları olacağını açıkladı.

finansgundem'e göre: VTB Başkan Yardımcısı Anatoly Pechatnikov, "Bu yıl kilit destinasyonlar, ülkemizin ortaklık ilişkileri kurduğu ve turist akışının yönlendirildiği Hindistan ve Türkiye olacak" ifadeleri aktarıldı.

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