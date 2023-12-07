Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! Şimdiden başladılar

Rusya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Aeroflot'a bağlı düşük maliyetli havayolu şirketi Pobeda, 2024 ilkbahar-yaz sezonu için bilet satışlarına başladı. Pobeda'nın uçuş programı 31 Mart tarihinde başlayacak ve Ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Yolcular, bu dönemde Pobeda ile birçok popüler destinasyona seyahat etme imkanına sahip olacaklar.

Pobeda'nın 2024 tarifesinde öne çıkan destinasyonlardan biri Türkiye'nin güzel tatil beldesi Antalya oldu. Antalya, güneşli plajları, tarihi zenginlikleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle bilinen bir turistik cazibe merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Antalya, Rus turistler arasında popülerliğini koruyarak Pobeda'nın uçuş rotaları arasında önemli bir yer edindi.

Pobeda'nın Antalya uçuşlarının bilet fiyatları da belirlendi. Örnek olarak, 3 Haziran 2024 tarihinde Moskova'dan Antalya'ya yapılacak bir gidiş-dönüş yolculuğu için 10 Haziran'da dönüş bileti olan bir yolcu, toplamda 28 bin ruble ödeyecek. Pobeda'nın uygun fiyatlı biletleri, Rus tatilcilere Antalya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda Türkiye'ye olan seyahat talebinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Pobeda Havayolları, geniş kapsamlı uçuş ağı ve uygun fiyatlı bilet seçenekleriyle Rusya'dan birçok destinasyona seyahat etmek isteyen yolculara çeşitli seçenekler sunmaya devam ediyor.