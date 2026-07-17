12 bin yıllık tarihi var! 50 yıl sonra kazı çalışmasına başlandı
Dünya uygarlık tarihine ışık tutan, tarıma geçiş ile hayvanların evcilleştirilmesinin bütün aşama ve detaylarına ulaşılan Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde, bu yıl 29 kişilik ekiple kazı ve araştırma çalışmaları yürütülüyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, "Bu yıl yerleşmenin batı alanında kazıları yoğunlaştırdık. İlk defa 1965 yılında kazılmaya başlamış ama bir süre sonra kazıları sonlandırılmış bir alan. Bu alanda o dönemdeki kazıların verilerini yeniden gözden geçirmek istiyoruz. Alanı biraz daha genişleterek bugünkü bilimsel ve teknolojik verilerimizle alandaki verileri daha iyi anlamak istiyoruz" dedi.