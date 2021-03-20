  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü
Dünya

Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü

Donbas'ta Rus destekçisi gruplar Ukrayna askerlerine ateş açtı. Saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 21:37:00 -
Rus destekçileri ateş açtı! 2 asker öldürüldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların ateşi sonucu bugün Donbas'ın Şumı bölgesinde Ukrayna ordusundan bir, dün ise Vodyane bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li senatörlerden Biden'a skandal 'soykırım' çağrısı
Gündem

ABD'li senatörlerden Biden'a skandal 'soykırım' çağrısı

ABD'li bir grup senatör, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıması için Başkan Joe Biden'a çağrı yaptı.
Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Biyografi

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağ..
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda "İs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay